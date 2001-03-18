Сабирова Гельминур Исмагиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1927
Дата смерти18.03.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1949
Дочь: Гарифуллина Асия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
27.08.1951
Дочь: Чернова Фания Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Каримова Гульфия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
31.07.1957
Дочь: Галиуллина Равия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
01.10.1959
Сын: Сабиров Фаниль Файзрахманович
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
17.09.1961
Дочь: Сабирова Раузия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Рождение ребёнка
15.02.1969
Сын: Сабиров Марат Файзрахманович
Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович
Смерть
18.03.2001