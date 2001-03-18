Сабирова Гельминур Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабирова Гельминур Исмагиловна

Сабирова Гельминур Исмагиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1927

Дата смерти

18.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1949

Дочь: Гарифуллина Асия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
27.08.1951

Дочь: Чернова Фания Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Каримова Гульфия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
31.07.1957

Дочь: Галиуллина Равия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
01.10.1959

Сын: Сабиров Фаниль Файзрахманович

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
17.09.1961

Дочь: Сабирова Раузия Файзрахмановна

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Рождение ребёнка
15.02.1969

Сын: Сабиров Марат Файзрахманович

Отец ребёнка: Сабиров Файзрахман Минсабирович

Смерть
18.03.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close