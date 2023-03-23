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Безфамилии Андрей Яковлевич

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Место рождения

Барская, Вологодский уезд, Сычевской волости

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Барская, Вологодский уезд, Сычевской волости
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Параскева Андреевна

Мать ребёнка: Марина Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Максимовна

Смерть
Неизвестно
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