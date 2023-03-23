Безфамилии Андрей Яковлевич
Место рожденияБарская, Вологодский уезд, Сычевской волости
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Барская, Вологодский уезд, Сычевской волости
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Параскева Андреевна
Мать ребёнка: Марина Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Максимовна
Смерть
Неизвестно