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Кирносов Игорь Васильевич
Кирносов Игорь Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.09.1954
Пол
Мужской
Отец
Кирносов Василий Ионович
1916 г.р.
Мать
Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1954
Отец:
Кирносов Василий Ионович
Мать:
Кирносова Эсфирь Мироновна
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