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Кирносов Игорь Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1954

Отец: Кирносов Василий Ионович

Мать: Кирносова Эсфирь Мироновна

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