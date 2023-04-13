Шевнина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1928
Сын: Шевнин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович
Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович
Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно