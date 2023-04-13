Шевнина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Муж: Шевнин Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1928

Сын: Шевнин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович

Еремичи Тужинский р-н
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Шевнин Григорий Степанович

Еремичи Тужинский р-н
Место жительства
Неизвестно
Еремичи Тужинский р-н
Смерть
Неизвестно
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