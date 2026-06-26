Князь Волконский АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1753 — найти родственников по фамилии на Familio

Князь Волконский АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился 1753

умер 1812

Мать
Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА1718 г.р.
Отец
Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ1710 г.р.
Супруги
Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА12.04.1762 г.р.
Дети
Князь Волконский НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ1792 г.р.
(Княжна Волконская) ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Князь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать: Княгиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА

Бракосочетание
Около 1780

Жена: Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА

Рождение ребёнка
1792

Сын: Князь Волконский НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Княжна Волконская) ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА

Смерть
1812

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