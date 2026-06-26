Князь Волконский АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
мужской, родился 1753
умер 1812
МатьКнягиня Волконская (Львова) ПРАСКОВЬЯ АЛЕКСЕЕВНА1718 г.р.
ОтецКнязь Волконский АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ1710 г.р.
Супруги
Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА12.04.1762 г.р.
Дети
Князь Волконский НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ1792 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1753
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
1792
Сын: Князь Волконский НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Княжна Волконская) ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Княгиня Волконская (Ярцова) АЛЕКСАНДРА ФИЛИППОВНА
Смерть
1812