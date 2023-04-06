Борсук Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борсук Иосиф Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

EB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Борсук Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борсук Людмила Иосифовна

Мать ребёнка: Плохая Палагея Федотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борсук Григорий Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плохая Палагея Федотовна

Смерть
1943
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