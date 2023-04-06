Борсук Иосиф Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Борсук Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борсук Людмила Иосифовна
Мать ребёнка: Плохая Палагея Федотовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борсук Григорий Иосифович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плохая Палагея Федотовна
Смерть
1943