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Ломтева Анастасия Юрьевна
Ломтева Анастасия Юрьевна
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Древо
Место рождения
Саров
, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
Дата рождения
05.05.1981
Пол
Женский
Отец
Ломтев Юрий Викторович
1957 г.р.
Мать
Ломтева (Хитрова) Мальвина Васильевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981
Отец:
Ломтев Юрий Викторович
Мать:
Ломтева Мальвина Васильевна
Саров
, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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