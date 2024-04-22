Ломтева Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломтева Анастасия Юрьевна

Место рождения

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область

Дата рождения

05.05.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1981

Отец: Ломтев Юрий Викторович

Мать: Ломтева Мальвина Васильевна

Саров, ЗАТО город Саров, Нижегородская область
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