Лейфер Калманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейфер Калманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лейфер Калман

Мать: Лейфер (Ицкович) Елена Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
05.06.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
29.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
14.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
07.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
02.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лейфер (Аснер) Софья Моисеевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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