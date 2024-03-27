Лейфер Калманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лейфер Калман
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1929
Рождение ребёнка
29.10.1933
Рождение ребёнка
14.07.1938
Рождение ребёнка
07.07.1941
Рождение ребёнка
02.02.1950
Рождение ребёнка
1951
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно