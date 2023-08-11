Неяглов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеяглов Николай Иванович

Неяглов Николай Иванович

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 25.06.1942

Пол

Мужской

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неяглов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Неяглова Зоя Ивановна

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Около 1930

Жена: Неяглова Зоя Ивановна

Пропал без вести (военное)
Около 25.06.1942
Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 869 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59141665/?backurl=%2... Показать все
Смерть
Около 25.06.1942
Пропал без вести

Мы используем куки для улучшения работы сайта.