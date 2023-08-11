Неяглов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 25.06.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неяглов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Неяглова Зоя Ивановна
Бракосочетание
Около 1930
Жена: Неяглова Зоя Ивановна
Пропал без вести (военное)
Около 25.06.1942
Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 869 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie59141665/?backurl=%2... Показать все
Смерть
Около 25.06.1942
Пропал без вести