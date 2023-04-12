Щеглюк Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Мигаль Леонтий Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1934
Сын: Щеглюк Анатолий Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
15.01.1936
Дочь: Бабина Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.05.1941
Сын: Щеглюк Леонтий Филиппович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно