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Щеглюк Мария Леонтьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
1936 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ES
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Мигаль Леонтий Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1934

Сын: Щеглюк Анатолий Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
15.01.1936

Дочь: Бабина Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1941

Сын: Щеглюк Леонтий Филиппович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
02.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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