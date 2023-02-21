Федотова (Куликова) Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти04.08.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Куликов Петр Михайлович
Бракосочетание
09.02.1918
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1918
Сын: Федотов Анатолий Яковлевич
Отец ребёнка: Федотов Яков Васильевич
Рождение ребёнка
03.10.1924
Дочь: Федотова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Федотов Яков Васильевич
Ленинград
Смерть
04.08.1942