Федотова (Куликова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Куликова) Надежда Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

04.08.1942

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Куликов Петр Михайлович

Мать: Куликова Мария Алексеевна

Бракосочетание
09.02.1918

Муж: Федотов Яков Васильевич

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
15.12.1918

Сын: Федотов Анатолий Яковлевич

Отец ребёнка: Федотов Яков Васильевич

Рождение ребёнка
03.10.1924

Дочь: Федотова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Федотов Яков Васильевич

Ленинград
Смерть
04.08.1942
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