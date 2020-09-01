Шевяков Анатолий Иванович
Место рожденияДрезна
Дата рождения14.05.1952
Дата смерти01.09.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952
Дрезна
Рождение ребёнка
18.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Смерть
01.09.2020
Дрезна
Причина смерти: рак желудка