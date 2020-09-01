Шевяков Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Анатолий Иванович

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Место рождения

Дрезна

Дата рождения

14.05.1952

Дата смерти

01.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1952

Отец: Шевяков Иван Андреевич

Мать: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
18.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дрезна
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Дрезна
Смерть
01.09.2020
Дрезна
Причина смерти: рак желудка
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