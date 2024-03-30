Золотова (Новикова) Мария Евдокимова
Место рождениядеревня Барановская, Московская область
Дата рождения25.02.1895
Дата смерти09.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Богайскова Зоя Фёдорова
Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев
деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1972