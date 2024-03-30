Золотова (Новикова) Мария Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Новикова) Мария Евдокимова

Место рождения

деревня Барановская, Московская область

Дата рождения

25.02.1895

Дата смерти

09.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Богайскова Зоя Фёдорова

Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Злолтов Анатолий Фёдоров

Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев

деревня Барановская, Московская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Злолтов Виктор Фёдоров

Отец ребёнка: Злолтов Фёдор Алексеев

деревня Барановская, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Злолтов Фёдор Алексеев

Смерть
09.05.1972
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