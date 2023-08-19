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Фалелеев Максим Яковлев

Место рождения

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1731 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1710 г.р.

Мать

Вычислено 1711 г.р.

Жена

Вычислено 1731 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.

Отец: Фалелеев Яков Иванов

Мать: Фалелеева Анна Васильева

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фалелеева Дарья Кириллова

Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.

Сын: Фалелеев Матвей Максимов

Мать ребёнка: Фалелеева Дарья Кириллова

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.

Сын: Фалелеев Степан Максимов

Мать ребёнка: Фалелеева Дарья Кириллова

Вятские Поляны, город Вятские Поляны, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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