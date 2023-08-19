Фалелеев Максим Яковлев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1731 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1731 ст.
Отец: Фалелеев Яков Иванов
Мать: Фалелеева Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1751 ст.
Мать ребёнка: Фалелеева Дарья Кириллова
Рождение ребёнка
Вычислено 1754 ст.
Мать ребёнка: Фалелеева Дарья Кириллова
Смерть
Неизвестно