Шолохова Янушевская Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шолохова Янушевская Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолохов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: Шолохов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шолохов Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.05.1956

Сын: Шолохов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Шолохов Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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