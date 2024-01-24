Колосова (Фролова) Антонина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017