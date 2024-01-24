Колосова (Фролова) Антонина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова (Фролова) Антонина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Владимир Андреевич

Смерть
2017
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