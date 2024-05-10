Делянов Иван Давыдович 30.11.1818 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Делянов Иван Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1818 ст.

Дата смерти

29.12.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Делянов,_Иван_Давыдович
Смерть
29.12.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
29.12.1897 ст.
Смоленское армянское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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