Делянов Иван Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1818 ст.
Дата смерти29.12.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Делянов,_Иван_Давыдович
Смерть
29.12.1897 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
29.12.1897 ст.
Смоленское армянское кладбище, г. Санкт-Петербург, Российская империя