Митюков Николай (Укуль Николае) (Укуль Николае) Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитюков Николай (Укуль Николае) (Укуль Николае) Васильевич

Митюков Николай (Укуль Николае) (Укуль Николае) Васильевич

Место рождения

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюков Алексей Трофимович

Мать: не указана

Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Теняево, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.