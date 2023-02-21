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Паскевич Иван Фёдорович

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Место рождения

г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии

Дата рождения

19.05.1782

Дата смерти

01.02.1856

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1782

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1782
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Смерть
01.02.1856
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
По 1856
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
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