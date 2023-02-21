Паскевич Иван Фёдорович
Место рожденияг. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Дата рождения19.05.1782
Дата смерти01.02.1856
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1782
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Место жительства
С 1782
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Смерть
01.02.1856
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии
Место жительства
По 1856
г. Варшава, Варшавский уезд Варшавской губернии