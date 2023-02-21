Касова (Ларина) Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова (Ларина) Агафья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Григорий Флорович

Мать: Ларина Евдокия Илларионовна

Рождение ребёнка
22.10.1895 ст.

Дочь: Косова Неонила Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Сын: Косов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.02.1904 ст.

Дочь: Евфросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.

Дочь: Подловилина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.

Сын: Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.

Сын: Касов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Ефимочкина Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Григорий Федосьевич

Смерть
Неизвестно
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