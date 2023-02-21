Касова (Ларина) Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1895 ст.
Дочь: Косова Неонила Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
12.02.1904 ст.
Дочь: Евфросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
27.03.1910 ст.
Дочь: Подловилина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
19.05.1912 ст.
Сын: Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
29.06.1913 ст.
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Ефимочкина Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Касов Григорий Федосьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно