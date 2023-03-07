Селезнева (Ливанисова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Ливанисова) Ксения Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1824

Дата смерти

26.12.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Селезнев Петр Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
27.03.1856

Сын: Селезнев Иван Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
27.06.1858

Дочь: Ефросинья Аврамовна

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Селезнев Кузьма Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
02.10.1863

Дочь: Харитина Аврамовна

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Селезнев Антон Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
02.04.1866

Дочь: Феодосия Аврамовна

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
10.02.1867

Сын: Селезнев Алексей Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Рождение ребёнка
11.08.1869

Сын: Селезнев Пахом Аврамович

Отец ребёнка: Селезнев Авраам Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Авраам Ильич

Смерть
26.12.1919
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