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Лукьянов Георгий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

11.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

Ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
служащий банка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1919

Дочь: (Лукьянова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
16.10.1920

Сын: Лукьянов Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1923

Дочь: (Лукьянова) Алевтина Георгиевна

Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Лукьянов Всеволод Георгиевич

Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна

Смерть
11.03.1943
Причина смерти: убит на войне

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