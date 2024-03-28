Лукьянов Георгий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти11.03.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
служащий банка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1919
Дочь: (Лукьянова) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1920
Сын: Лукьянов Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1923
Дочь: (Лукьянова) Алевтина Георгиевна
Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Лукьянов Всеволод Георгиевич
Мать ребёнка: Лукьянова (Мартынова) Анна Ивановна
Смерть
11.03.1943
Причина смерти: убит на войне