Подобедова (Лобова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подобедова (Лобова) Александра Михайловна

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Место рождения

Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

20.09.1943

Дата смерти

04.08.2008

Пол

Женский

Отец

1916 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1943

Отец: Лобов Михаил Леонович

Мать: Калачева Раиса Андреевна

Погар, Погарский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
27.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Подобедов Владимир Андреевич

Смерть
04.08.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область
Причина смерти: Пиогенный артрит тазобедренного сустава
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