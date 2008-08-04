Подобедова (Лобова) Александра Михайловна
Место рождения
Дата рождения20.09.1943
Дата смерти04.08.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1943
Отец: Лобов Михаил Леонович
Мать: Калачева Раиса Андреевна
Рождение ребёнка
27.04.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Подобедов Владимир Андреевич
Смерть
04.08.2008
Брянск, город Брянск, Брянская область
Причина смерти: Пиогенный артрит тазобедренного сустава