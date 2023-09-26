Симаранов Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симаранов Виктор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.04.2018

Дочь: Симаранова Валентина Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.2021

Сын: Симаранов Владимир Викторович

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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