Симаранов Виктор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.04.2018
Дочь: Симаранова Валентина Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.2021
Сын: Симаранов Владимир Викторович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности