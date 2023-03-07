Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Рождение ребёнка
01.04.1797 ст.
Дочь: Марья Анисимова
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Стефанида Анисимова
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Дарья Анисимова
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Бабин Иосиф (Осип) Онисимов
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Бабин Иван Онисимов
Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834