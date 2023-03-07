Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

Бабина Евдокия (Овдотья) Козьмина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Бабин Филипп Анисимов

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
01.04.1797 ст.

Дочь: Марья Анисимова

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Стефанида Анисимова

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Дарья Анисимова

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Бабин Иосиф (Осип) Онисимов

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Бабин Иван Онисимов

Отец ребёнка: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Анисим (Онисим) Авксентьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1834
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close