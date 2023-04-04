Корнилов Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1958
Дочь: Ратушева Лёля Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корнилова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корнилов Петр Владимирович
Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно
Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Черное