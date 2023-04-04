Корнилов Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилов Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1958

Дочь: Ратушева Лёля Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнилова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корнилов Петр Владимирович

Мать ребёнка: Корнилова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
Витебская обл, Полоцкий р-н, д. Черное
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