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Горбунова Золотова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1910

Отец: Золотов Иван Фёдорович

Мать: Золотова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Геннадий Кириллович

Отец ребёнка: Горбунов Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Кириллович

Отец ребёнка: Горбунов Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбунов Иван Кириллович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно

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