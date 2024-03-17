Горбунова Золотова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1910
Отец: Золотов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбунов Геннадий Кириллович
Отец ребёнка: Горбунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Горбунов Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно