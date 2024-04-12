Кливец (Чумак) Мотрона Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кливец (Чумак) Мотрона Федоровна

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

1865

Дата смерти

Около 1930

Пол

Женский

Отец

Между 1843 и 1845 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Чумак Федор

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Кливец Мирон Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-MKW6?cc=3753994 со стороны жениха свидетели (поручители) Елисей Макарович Кузьменко и Стефан Игнатьевич Шарень , со стороны невесты Феодосий Феод... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1887

Сын: Кливец Иаков (Яков) Миронович

Отец ребёнка: Кливец Мирон Яковлевич

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2PV?i=914&cc=3753994&cat=1803177
Смерть
Около 1930
Межирич, Дніпропетровська область
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