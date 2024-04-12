Кливец (Чумак) Мотрона Федоровна
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиОколо 1930
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Чумак Федор
Бракосочетание
09.11.1886
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-MKW6?cc=3753994 со стороны жениха свидетели (поручители) Елисей Макарович Кузьменко и Стефан Игнатьевич Шарень , со стороны невесты Феодосий Феод... Показать все
Рождение ребёнка
24.03.1887
Сын: Кливец Иаков (Яков) Миронович
Отец ребёнка: Кливец Мирон Яковлевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9J-M2PV?i=914&cc=3753994&cat=1803177
Смерть
Около 1930