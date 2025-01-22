Дьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна
женский, родилась 14.01.1885, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область
умерла 05.04.1947, Москва, город федерального значения Москва
МатьРяховская ЕвфросиньяНеизвестно г.р.
ОтецРяховский Григорий Иванович1845 г.р.
Супруги
Дьяконов Мамонт1877 г.р.
Дети
Дьяконова (Дьяконова) Екатерина26.11.1903 г.р.
Дьяконов Иван1906 г.р.Показать еще 4
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Рождение
14.01.1885
Отец: Ряховский Григорий Иванович
Мать: Ряховская Евфросинья
Крещение
14.01.1885
Бракосочетание
1901
Муж: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: Дьяконова (Дьяконова) Екатерина
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1906
Сын: Дьяконов Иван
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1911
Сын: Дьяконов Александр
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Дьяконова) Вера
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дьяконов Василий
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Дьяконова) Мария
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт
Смерть
05.04.1947
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, участок 35