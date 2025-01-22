Дьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна 14.01.1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дьяконова (Ряховская) Мария Григорьевна

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась 14.01.1885, Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

умерла 05.04.1947, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Ряховская ЕвфросиньяНеизвестно г.р.
Отец
Ряховский Григорий Иванович1845 г.р.
Супруги
Дьяконов Мамонт1877 г.р.
Дети
Дьяконова (Дьяконова) Екатерина26.11.1903 г.р.
Дьяконов Иван1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1885

Отец: Ряховский Григорий Иванович

Мать: Ряховская Евфросинья

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Крещение
14.01.1885
Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Восприемники: Пуд Василиев Валуев и девица Евдокия Матфиева Ряховская

Бракосочетание
1901

Муж: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: Дьяконова (Дьяконова) Екатерина

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1906

Сын: Дьяконов Иван

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1911

Сын: Дьяконов Александр

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Дьяконова) Вера

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дьяконов Василий

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Дьяконова) Мария

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дьяконов Мамонт

Перехваль, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
05.04.1947
Москва, город федерального значения Москва

Причина смерти: Туберкулез

Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кладбище, участок 35

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