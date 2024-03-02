Гымнинова Ольга Дарицыреновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Цыренжапова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Бадмацыренова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Цыренова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Рождение ребёнка
1966
Сын: Цыренов Бато-Мунко Васильевич
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Рождение ребёнка
1969
Сын: Цыренов Бато-Очир Васильевич
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Рождение ребёнка
1975
Дочь: Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич
Бракосочетание
Неизвестно