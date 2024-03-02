Гымнинова Ольга Дарицыреновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гымнинова Ольга Дарицыреновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Цыренжапова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Бадмацыренова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Цыренова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Рождение ребёнка
1966

Сын: Цыренов Бато-Мунко Васильевич

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Рождение ребёнка
1969

Сын: Цыренов Бато-Очир Васильевич

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Рождение ребёнка
1975

Дочь: Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Цыренов Василий Дамбаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыренов Василий Дамбаевич

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