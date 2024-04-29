Bravo Sora Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиBravo Sora

Bravo Sora

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.12.1901

Пол

Женский

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1890

Дочь: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)

Отец ребёнка: Bravo Shepshel (Schepschel Shebshel Shebse) (Schepschel, Shebshel, Shebse)

г. Ковно
Рождение ребёнка
12.06.1892

Дочь: (Bravo) Miriam (Mirem)

Отец ребёнка: Bravo Shepshel (Schepschel Shebshel Shebse) (Schepschel, Shebshel, Shebse)

Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Bravo Chaim Abram

Отец ребёнка: Bravo Shepshel (Schepschel Shebshel Shebse) (Schepschel, Shebshel, Shebse)

Рождение ребёнка
08.03.1895

Сын: Bravo Leyzer Matys (Leizer Matus)

Отец ребёнка: Bravo Shepshel (Schepschel Shebshel Shebse) (Schepschel, Shebshel, Shebse)

Смерть
09.12.1901

Мы используем куки для улучшения работы сайта.