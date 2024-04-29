Bravo Sora
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.12.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1890
Дочь: Соломон (Solomon) (Браво (Bravo)) Гинда (Зина) (Ginde Etil, Ginda, Hinda)
Отец ребёнка: Bravo Shepshel (Schepschel Shebshel Shebse) (Schepschel, Shebshel, Shebse)
г. Ковно
Рождение ребёнка
12.06.1892
Рождение ребёнка
08.03.1895
Рождение ребёнка
08.03.1895
Смерть
09.12.1901