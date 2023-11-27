Ремезова Пелагея Астаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ремезова Пелагея Астаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Ремезов Григорий Родионович

Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Василий Родионович

Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Иван Родионович

Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ремезов Емельян Родионович

Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ремезов Родион Савельевич

Смерть
Неизвестно
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