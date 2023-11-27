Ремезова Пелагея Астаховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ремезов Григорий Родионович
Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Василий Родионович
Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ремезов Емельян Родионович
Отец ребёнка: Ремезов Родион Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно