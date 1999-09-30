Абызов Григорий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абызов Григорий Александрович

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Место рождения

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.01.1919

Дата смерти

30.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Елантово, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1979 по 1999
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
30.09.1999
Севастополь, Города, Таврическая губерния
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