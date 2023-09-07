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Игошев Петр Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

30.09.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Крапивина Игошева Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Кондрашова Игошева Мария Петровна

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Игошев Иван Петрович

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Игошев Павел Петрович

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Игошева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Игошев Михаил Петрович

Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игошева Анастасия Александровна

Смерть
30.09.1954
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