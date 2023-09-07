Игошев Петр Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти30.09.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Крапивина Игошева Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Кондрашова Игошева Мария Петровна
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Игошев Иван Петрович
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Игошева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Игошева Анастасия Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.09.1954