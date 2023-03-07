Богданов Иван Митрофанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Богданова Агриппина Павловна
Восприемник при крещении: Богданов Алексей Иванович. МК церкви Красного Яра за 1908 г.: Ф.173. Оп.16. Д.1739. Инф.от Владимира из Красного Холма.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно