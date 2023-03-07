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Богданов Иван Митрофанович

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Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.06.1908 ст.

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Богданова Агриппина Павловна

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Восприемник при крещении: Богданов Алексей Иванович. МК церкви Красного Яра за 1908 г.: Ф.173. Оп.16. Д.1739. Инф.от Владимира из Красного Холма.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданова Агриппина Павловна

Смерть
Неизвестно
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