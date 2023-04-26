Дубяков ?
Место рожденияс. Большая Царевщина
Дата рождения09.03.1881
Дата смерти28.01.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1900
Жена: Дубяков ?
Рождение ребёнка
07.09.1900
Дочь: (Дубякова) Мария Александровна
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
12.03.1902
Дочь: (Дубякова) Анна Александровна
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
22.09.1903
Сын: Дубяков Иван Александрович
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
25.08.1908
Сын: Дубяков Петр Александрович
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
28.01.1911
Сын: Дубяков Василий Александрович
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
18.09.1912
Сын: Дубяков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дубяков ?
Рождение ребёнка
26.05.1914
Сын: Дубяков Павел Александрович
Мать ребёнка: Дубяков ?
Смерть
28.01.1952