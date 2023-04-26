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Дубяков ?

Место рождения

с. Большая Царевщина

Дата рождения

09.03.1881

Дата смерти

28.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.07.1900

Жена: Дубяков ?

Рождение ребёнка
07.09.1900

Дочь: (Дубякова) Мария Александровна

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
12.03.1902

Дочь: (Дубякова) Анна Александровна

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
22.09.1903

Сын: Дубяков Иван Александрович

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
25.08.1908

Сын: Дубяков Петр Александрович

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
28.01.1911

Сын: Дубяков Василий Александрович

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
18.09.1912

Сын: Дубяков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дубяков ?

Рождение ребёнка
26.05.1914

Сын: Дубяков Павел Александрович

Мать ребёнка: Дубяков ?

Смерть
28.01.1952

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