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Скоробогатов Роман Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1893

Дата смерти

13.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893

Отец: Скоробогатов Игнатий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Георгий Романовия

Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Рождение ребёнка
05.05.22

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Рождение ребёнка
05.05.1922

Сын: Скоробогатов Георгий Романович

Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Рождение ребёнка
15.10.1925

Сын: Скоробогатов Роман Романович

Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна

Смерть
13.07.1943

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