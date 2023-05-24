Скоробогатов Роман Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1893
Дата смерти13.07.1943
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1893
Отец: Скоробогатов Игнатий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скоробогатов Георгий Романовия
Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.22
Рождение ребёнка
05.05.1922
Рождение ребёнка
15.10.1925
Сын: Скоробогатов Роман Романович
Мать ребёнка: Скоробогатова Глафира (Вера) Петровна
Смерть
13.07.1943