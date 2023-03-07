Семенов Василий Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844 ст.
Дата смертиПосле 1915 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Семенов Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1868 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Семенова Васса Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Семенова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 13.10.1880
Дочь: Семенова Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.
Сын: Семенов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Петровна
Смерть
После 1915 ст.