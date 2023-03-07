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Семенов Василий Алексеевич

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Место рождения

Скородня, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Около 1844 ст.

Дата смерти

После 1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Скородня, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Семенов Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
14.08.1868 ст.

Сын: Семенов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Семенова Васса Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Семенова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
Около 13.10.1880

Дочь: Семенова Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
07.11.1887 ст.

Сын: Семенов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Петровна

Смерть
После 1915 ст.
Столбовка, Серебряные Пруды, Московская область
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