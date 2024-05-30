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Савва

Место рождения

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Ефим

Мать ребёнка: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Саввина Мелания

Мать ребёнка: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1842 ст.

Дочь: Саввина Евдокия

Мать ребёнка: не указана

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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