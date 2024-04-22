Голубков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Дмитрий Иванович

Место рождения

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голубков Иван Максимович

Мать: Голубкова Наталья Ii Жена Александровна

Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Валентин Дмитриевич

Мать ребёнка: Голубкова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубкова Татьяна

Смерть
Неизвестно
Мехово, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
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