Голубков Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Валентин Дмитриевич
Мать ребёнка: Голубкова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубкова Татьяна
Смерть
Неизвестно