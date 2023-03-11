(Гельвих) Эрна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гельвих) Эрна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Гельвих Иван Яковлевич

Мать: Лидия

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