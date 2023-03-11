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(Гельвих) Эрна
(Гельвих) Эрна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Женский
Отец
Гельвих Иван Яковлевич
1901 г.р.
Мать
(Гельвих) Лидия
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Гельвих Иван Яковлевич
Мать:
Лидия
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