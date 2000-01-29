Uosukainen Johannes Tuomaanpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uosukainen Johannes Tuomaanpoika

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Место рождения

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

02.11.1910

Дата смерти

29.01.2000

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1910

Отец: Sakarinp. Uosukainen Tuomas Sakarinpoika

Мать: Anna Yrjöntytär

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.09.1936

Жена: Uosukainen Elina

Мичуринское, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Johanneksen 1. puoliso
Рождение ребёнка
06.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Uosukainen Elina

Suomi
Место жительства
31.12.1944
Koskenpäähän
Смерть
29.01.2000
Koskenpää
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