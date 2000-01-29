Uosukainen Johannes Tuomaanpoika
Место рождения
Дата рождения02.11.1910
Дата смерти29.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1910
Бракосочетание
13.09.1936
Жена: Uosukainen Elina
Johanneksen 1. puoliso
Рождение ребёнка
06.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Uosukainen Elina
Suomi
Место жительства
31.12.1944
Koskenpäähän
Смерть
29.01.2000
Koskenpää