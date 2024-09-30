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Немцева Таисия Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1897

Дата смерти

12.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1897

Отец: Немцев Платон Ефимович

Мать: Немцева Настасия Васильевна

Рождение ребёнка
08.01.1919

Сын: Чугунов Василий Викторович

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Чугунова Капитолина Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Чугунова Лидия Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
27.08.1925

Дочь: Чугунова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Чугунова Александра Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
18.09.1930

Сын: Чугунов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
22.03.1934

Дочь: Чугунова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Чугунова Полинария Викторовна

Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович

Стояново, Шухтовская волость, Череповецкий уезд
Смерть
12.11.1979

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