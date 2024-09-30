Немцева Таисия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1897
Дата смерти12.11.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1897
Рождение ребёнка
08.01.1919
Сын: Чугунов Василий Викторович
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Чугунова Капитолина Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Чугунова Лидия Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1925
Дочь: Чугунова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Чугунова Александра Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
18.09.1930
Сын: Чугунов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
22.03.1934
Дочь: Чугунова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Чугунова Полинария Викторовна
Отец ребёнка: Чугунов Виктор Иванович
Смерть
12.11.1979