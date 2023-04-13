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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1875 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: ?

Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов

Рождение ребёнка
1902

Сын: Маликов ?

Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Маликов Федор Егорович

Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов

Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Маликов ?

Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маликов Егор Трофимов

Смерть
Неизвестно
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