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Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: ?
Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1902
Сын: Маликов ?
Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов
Александровка, Клетнянский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1916
Сын: Маликов ?
Отец ребёнка: Маликов Егор Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно