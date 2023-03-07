Меркулова (Хрусталёва) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркулова (Хрусталёва) Людмила Владимировна

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Место рождения

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

07.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1966

Отец: Хрусталёв Владимир Иванович

Мать: Хрусталёва Мария Зиновеевна

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
14.02.1987

Муж: Меркулов Виктор Григорьевич

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Рождение ребёнка
22.01.1988

Сын: Меркулов Андрей Викторович

Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
12.02.1992

Сын: Меркулов Александр Викторович

Отец ребёнка: Меркулов Виктор Григорьевич

Ломовец, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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