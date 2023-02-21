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Сергиенко Юрий Александрович
Сергиенко Юрий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.08.1983
Пол
Мужской
Отец
Сергиенко Александр Анатольевич
1959 г.р.
Мать
Сергиенко Елена Павловна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
0П
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983
Отец:
Сергиенко Александр Анатольевич
Мать:
Сергиенко Елена Павловна
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