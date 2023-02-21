Сергиенко Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1983

Отец: Сергиенко Александр Анатольевич

Мать: Сергиенко Елена Павловна

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