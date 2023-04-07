Ульяна Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУльяна Евстафьевна

Ульяна Евстафьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1814 г.р.

Мать

1812 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Евстафий Федорович

Мать: Дарья Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close