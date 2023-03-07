Александрова Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.
Дочь: Параскева Семеновна
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
24.09.1860 ст.
Сын: Александров-Бредов Михаил Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1871 ст.
Сын: Александров-Бредов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.
Сын: Василий Семенович
Отец ребёнка: Александров Семен Степанович
Смерть
Неизвестно