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Александрова Наталья Михайловна

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Место рождения

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Михаил

Мать: не указана

Негодяева, Петровская волость, Клинский уезд
Рождение ребёнка
22.10.1858 ст.

Дочь: Параскева Семеновна

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Бракосочетание
1859

Муж: Александров Семен Степанович

Рождение ребёнка
24.09.1860 ст.

Сын: Александров-Бредов Михаил Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
18.01.1871 ст.

Сын: Александров-Бредов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
04.04.1875 ст.

Сын: Василий Семенович

Отец ребёнка: Александров Семен Степанович

Сметанино, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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