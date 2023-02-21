Кощеев Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кощеев Кирилл Михайлович
Мать: Кощеева Агафья Ананьевна
Бракосочетание
1802
Жена: Кощеева Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Столбова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Кощеева Анна Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно