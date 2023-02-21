Кощеев Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеев Иван Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кощеев Кирилл Михайлович

Мать: Кощеева Агафья Ананьевна

Бракосочетание
1802

Жена: Кощеева Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Столбова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Кощеева Анна Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Хлобыстовской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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