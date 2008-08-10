Еровенков Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения18.06.1932
Дата смерти10.08.2008
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932
Рождение ребёнка
25.01.1952
Сын: Еровенков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.07.1956
Дочь: Демидова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.06.1958
Дочь: Кондрашина Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
09.04.1960
Дочь: Митина Мария Ивановна
Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
29.03.1962
Сын: Еровенков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна
Смерть
10.08.2008