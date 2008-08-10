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Еровенков Иван Ефимович

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Место рождения

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

18.06.1932

Дата смерти

10.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1932

Отец: Еровенков Ефим Семенович

Мать: Еровенкова Анна Гавриловна

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
25.01.1952

Сын: Еровенков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
16.07.1956

Дочь: Демидова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
27.06.1958

Дочь: Кондрашина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
09.04.1960

Дочь: Митина Мария Ивановна

Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
29.03.1962

Сын: Еровенков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Еровенкова Пелагея Дмитриевна

Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
Смерть
10.08.2008
Турейка, Троснянский муниципальный район, Орловская область
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